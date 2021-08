Cronaca Covid 19: scendono i contagi, 172, ma cresce la preoccupazione per la zona gialla

In Sardegna si registrano oggi lunedì 9 agosto 172 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1630 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 109 (lo stesso numero di ieri). 6539 sono i casi di isolamento domiciliare (9 in meno rispetto a ieri). Si registrano due decessi: una donna di 81, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 77 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna. Si tratta di rilevamenti statistici complessivamente inferiori come numero rispetto a quelli dei giorni scorsi ma la cui dimensione in discesa non tranquillizza più di tanto per il tasso di occupazione deo reparti di terapia intensiva in Sardegna. Occupazione che sarebbe vicina alle 2 cifre determinando elementi di preoccupazione per quanto riguarda il rischio dell'Isola di essere classificata zona gialla. Classificazione che se giungesse nel momento in cui in Sardegna è in piena evoluzione il fenomeno turistico, determinerebbe disastri al momento non quantificabili. Intanto sempre sullo stesso argomento pandemia, il Comune di Sassari riferisce che secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, nella giornata del 9 agosto, le persone positive al coronavirus sono 163, con 30 nuovi casi. Dieci i ricoverati. 131 le persone in quarantena.