Cronaca Ancora fuoco a Trinità d'Agultu

Dalla base di Limbara è partito un elicottero a supporto dell'attività di spegnimento di un incendio in corso nel territorio di Trinità di Agultu. Il Corpo Forestale sta intervenendo con un altro elicottero proveniente dalla base di Fenosu su un incendio in agro del comune di Tadasuni in località Nuraghe Su Pranu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ghilarza. Tutto l'apparato anticendio dell'Isola è in attività da stamane per la presenza di incendi esplosi in diverse parti della Sardegna. Al lavoro squadre a terra e mezzi aerei.