Cronaca La solidarietà arriva: dall'Anas un camion di fiero nel Montiferru

Missione quasi compiuta. Come promesso nei giorni scorsi un camion carico di fieno in balle è stato recapitato ad una famiglia di allevatori di Scano di Montiferro in provincia di Oristano che provvederà a soddisfare le sue urgenti necessità ed a condividere il dono con altre aziende familiari dei dintorni nella stessa situazione di impellente bisogno. Ad inviare il camion è stata ANAS Sardegna, l’articolazione regionale della rete nazionale del Terzo Settore che si occupa di soccorso, protezione civile, assistenza alle vulnerabilità e tutti gli alti servizi alla persona su base volontaristica. A seguito della distruzione recata dagli incendi che nei giorni scorsi hanno tormentato la Sardegna, ed in particolare l’oristanese, tra le vittime di questa catastrofe e come dimostrato anche nei numerosi servizi televisivi andati in onda anche su reti nazionali, c'è stato il settore dell'allevamento di bestiame il cui alimento principale è costituito dal foraggio completamente carbonizzato dalle fiamme e danneggiato, dove non bruciato, dal fumo e dal gran calore. Per questa ragione alcune associazioni di volontariato dell’isola hanno partecipato attivamente, tra queste Prociss Ossi, I Sardi soccorso, Croce blu Sassari, Chia soccorso, Alghero soccorso, Sardegna soccorso Sadali, Polisoccorso Alghero, Sinnai soccorso. La delegazione è stata guidata da Mario Daga, che ha partecipato anche alle operazioni di spegnimento e bonifica nei giorni scorsi