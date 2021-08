Entro Ferragosto la legge sugli incendi: risorse subito alle popolazioni colpite - Richiesta dei Progressisti in consiglio

A fronte di una discussione praticamente al buio, deve però essere chiara una cosa: riteniamo inaccettabile, pericoloso e offensivo per le popolazioni colpite l'atteggiamento della maggioranza che non è stata in grado di presentare un assestamento di bilancio e ora pensa di infilare nella legge omnibus norme intruse, allo scopo di estromettere ancora una volta dal dibattito sul bilancio regionale le parti sociali, le organizzazioni datoriali e le parti attive della società sarda mai ascoltate in questa prima metà legislatura. La nostra proposta è chiara: approvare subito le norme tecniche proposte dall'assessorato al Bilancio per liberare la spesa, emendate con un articolo che permetta di mettere subito a disposizione dei territori colpiti dai roghi le risorse annunciate. Sarebbe importante, come richiesto dai sindaci nell'incontro a Cuglieri con il presidente della Regione, che si trovassero ulteriori risorse per il sostegno e la strutturazione, a iniziare da mezzi antincendio efficienti, le associazioni di protezione civile che sono state determinanti per contenere i danni del fuoco. Tutti gli altri ragionamenti devono essere rimandati a una fase successiva, non c'è tempo da perdere".

"Subito la legge sugli incendi, martedì in Consiglio regionale senza il passaggio nelle commissioni, con i 20 milioni annunciati dal presidente della Regione a sostegno delle imprese, delle famiglie e dei territori colpiti dai roghi: lo abbiamo chiesto, come gruppi di opposizione, nelle commissioni e nella riunione dei capigruppo nella giornata di ieri. Va approvata entro Ferragosto, c'è tutta la nostra disponibilità. Non ci può essere nessun'altra discussione, per evitare i ritardi e le inefficienze a cui questa Giunta ci ha abituati e che stanno ora subendo le popolazioni di Siniscola e di Tortolì, a esempio, colpite dallo stesso dramma negli anni scorsi. Tra tutte le priorità è questa, ora, la più urgente: coincide con quanto auspicato dai sindaci dei territori, che più di tutti sanno quanto siano importanti quelle risorse. Fa sicuramente riflettere il fatto che, a oggi, i gruppi in Consiglio regionale non abbiano potuto ancora leggere il testo della norma annunciato.