Cronaca Nuova giornata campale per gli incendi in Sardegna: sotto pressione l'apparato dell'emergenza

Nella giornata di sabato, su un totale di 23 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 13 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei: Di seguito il bollettino diffuso dal Corpo di Vigilanza Ambientale della Regione.

1 - Incendio in agro del Comune di Cuglieri località “Monti Entu”, già interessato da incendi dei giorni scorsi, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Seneghe e di Cuglieri, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santulussurgiu, Cuglieri, Scano Montiferro, Macomer, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Santulussurgiu e Cuglieri e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sard. Centrale di Oristano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 11.42.

2 - Incendio in agro del Comune di Bonorva località “C.se Mariani”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bonorva, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalla base del CFVA di Anela e Bosa e dal GAUF di Sassari. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bonorva e Giave, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Bonorva e Giave, 1 squadra dei VVF di Sassari e da volontari. L’incendio ha percorso pascolo arborato e cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.11.

3 - Incendio in agro del Comune di Trinità d’Agultu località “Monte S. Barbara”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Trinità d’Agultu, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara, Alà dei Sardi. Sono intervenuti due canadair provenienti da Olbia. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Trinità d’Agultu, Perfugas, Bortigiadas, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Badesi, 2 squadre dei VVF di Tempio e Olbia e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Trinità d’Agultu.

4 - Incendio in agro del Comune di Olzai località “M. Argapiai”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.53.

5 - Incendio in agro del Comune di Santulussurgiu località “San Leonardo”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Seneghe e Cuglieri, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santulussurgiu, Cuglieri, Scano Montiferro e Macomer, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Santulussurgiu e Cuglieri e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sard. Centrale di Oristano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.55.

6 - Incendio in agro del Comune di Collinas località “S.M. Angiarga”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai. Sono intervenute 1 squadra della Compagnia barracellare di Collinas e 1 squadra di volontari dell’associazione A.V.P.C. di Sardara. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:35.

7 - Incendio in agro del Comune di Cuglieri località “Rocca Freari”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Seneghe e Cuglieri, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa. Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santulussurgiu, Cuglieri, Scano Montiferro e Macomer, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Santulussurgiu e Cuglieri e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sard. Centrale di Oristano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:38.

8 - Incendio in agro del Comune di San Basilio località “Perdu Orrù”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degi elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, San Cosimo e Pula, dall’elicottero dell’Esercito L02 decollato da Elmas e da un Canadair decollato da Olbia.

9 - Incendio in agro del Comune di Mogoro località “Scalittas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Marrubiu e Ales, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono, Fenosu, dal Super Puma decollato dalla base di Fenosu, da un Canadair decollato da Olbia e dal GAUF di Oristano. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Mogoro, Marrubiu, Morgongiori, Palmas Arborea, Arborea, 1 squadra della Compagnia barracellare di Mogoro, 1 squadra dei VVF di Ales. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:53.

10 - Incendio in agro del Comune di Sorgono località “Br.cu su Mulloni”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sorgono, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana e Anela. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Orgosolo e Fonni, da 3 squadre di volontari delle associazioni di Sorgono, Atzara e Tonara. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:15.

11 - Incendio in agro del Comune di Serri località “S. Lucia”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Pula e dal Super Puma della base di Fenosu. E’ intervenuto il GAUF di Cagliari. L’incendio è ancora in corso.

12 - Incendio in agro del Comune di Sini località “Corona Arrubia”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ruinas. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:40.

13 - Incendio in agro del Comune di Escalaplano località “Azzinuri”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto e Sorgono e da un Canadair decollato da Olbia. E’ intervenuta 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Esterzili.