Cronaca Mores: finisce a coltellate una lite tra 2 paesani - Entrambi all'Ospedale - Uno piantonato con l'accusa di tentato omicidio L'altro sottoposto a intervento chirurgico - E' in prognosi riservata

Questa notte, intorno alle ore 01.00, a Mores (SS), una lite per futili motivi tra due paesani, L.C., cinquantunenne, e M.S., quarantasettenne, è sfociata in un accoltellamento in cui entrambi i soggetti hanno riportato ferite tali da richiedere il ricovero. Più grave risulta essere la situazione sanitaria di M.S., il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ricomporre le ferite ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’Ospedale Civile di Sassari. L.C., tratto in arresto nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva, ed a carico del quale si ipotizza il reato di tentato omicidio, ha riportato ferite meno gravi ma è comunque trattenuto per accertamenti presso lo stesso nosocomio, piantonato in stato di arresto dai militari dell’Arma. Proseguono le indagini a cura dei militari della Stazione Carabinieri di Mores e del N.O.R. di Bonorva per definire ulteriormente la dinamica dei fatti e le responsabilità, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sassari.