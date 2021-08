Anche il Comune di Cagliari ha aderito al programma di mobilità elettrica della Regione

Ne saranno installate 574 nelle aree a maggior traffico dell'Isola, con un totale di 1.148 punti di ricarica, così da consentire la copertura del servizio nelle principali aree urbane. Enel X realizzerà gli impianti in tutte le principali città (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia), in tutti i Comuni della Città metropolitana di Cagliari e in altre città costiere, come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e altri centri dell’interno. La Regione, come noto, ha inoltre varato gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. Per ora hanno avuto priorità le Amministrazioni locali e le imprese, attraverso appositi bandi e un accordo di programma con le principali aree urbane della Sardegna. Sono stati finanziati 180 veicoli per le amministrazioni pubbliche e 250 per le PMI. La misura favorisce la diffusione della mobilità elettrica e delle buone prassi per il rispetto dell'ambiente, dice l'assessore Pili. La Regione prosegue su questa strada, conclude, per favorire sempre più una mobilità ecologica e ad impatto zero.

Giovedì la firma, alla presenza dell'assessore all'Industria Anita Pili e del Sindaco Paolo Truzzu. Il programma prevede l’implementazione di 132 colonnine a Cagliari città e 276 nei comuni dell’area metropolitana. L’inizio lavori è previsto entro 30 giorni dall' autorizzazione e l’installazione completa dovrà essere realizzata entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo. Un passo avanti verso una Sardegna sempre più green , dice l'assessore Pili. La mobilità elettrica, spiega, rappresenta un tassello delle iniziative di mobilità sostenibile inserite nel Pears e attualmente in fase di potenziamento anche attraverso la previsione e sperimentazione di nuove azioni del sistema mobilità a gnl e ad idrogeno. Ora si potrà dare l’avvio ai lavori per la realizzazione delle colonnine di ricarica ad accesso pubblico ‘fast e quick’.