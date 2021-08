Cronaca Donazioni per l'emergenza incendi

Prosegue la campagna di donazioni promossa dalla Giunta regionale a favore delle comunità locali e delle imprese danneggiate dagli incendi sviluppatesi nell’oristanese e nella Sardegna centrale. Chi volesse, potrà donare un proprio contributo attraverso il sistema regionale del PAGOPA Sardegna (accedendo al link “Donazione emergenza incendi”). In via del tutto eccezionale, per coloro che fossero impossibilitati all'utilizzo della piattaforma PagoPa, è consentito donare tramite bonifico bancario sul seguente conto di tesoreria regionale: IBAN IT28I0101504801000070673111 SWIFT (obbligatorio solo per i soggetti esteri):• dentro area SEPA: SARDIT31 • fuori area SEPA: BPMOIT22 Intestato a: Regione Autonoma della Sardegna Causale: EMERGENZA INCENDI - DONAZIONE Chi lo vorrà potrà anche donare direttamente ai Comuni, attraverso i rispettivi conti correnti.



Comune di Cuglieri

IBAN: IT25C0101585570000000014489 BIC: SARDIT31 XXX

Causale: "Donazione per emergenza incendi Cuglieri luglio 2021"



Comune di Santu Lussurgiu:

IBAN: IT79N0101585610000000022009 BIC: BPM0IT22 XXX

Causale: "Donazione per emergenza incendi"



Comune di Scano di Montiferro:

IBAN: IT98M0101588020000000000520 BIC: BPMOIT22XXX

Causale: "Donazione per emergenza incendi"



Comune di Bonarcado:

IBAN: IT71t0101587800000000012801 BIC: BPMOIT22XXX

Causale: "Emergenza incendi luglio 2021 Raccolta fondi"



Comune di Tresnuraghes: IBAN: IT55G0101588140000000000391

Causale: “Donazione per emergenza incendi Tresnuraghes”