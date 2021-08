Mezzi dismessi dalla Forestale destinati a Comuni e Volontari: c'è una interrogazione

La stagione estiva, dicono gli interroganti, non attende i tempi di questa politica e della burocrazia regionale e sono sotto gli occhi di tutti i danni ingenti e irreparabili arrecati a persone e cose ed al patrimonio boschivo e ambientale dell'Isola dai numerosi e disastrosi incendi che si sono verificati, imputabili anche alla disorganizzazione della campagna antincendi e alla mancanza di uomini e mezzi per fronteggiarli; Si chiedono se abbia influito nel ritardo la destituzione del Direttore generale del Corpo forestale, in questo momento delicato, e chiedono al Presidente della Regione e all'Assessore della Difesa dell'Ambiente quali siano le azioni che intendano intraprendere con estrema urgenza al fine di disporre l'immediata cessione e consegna, ai soggetti ammessi, dei veicoli fuori uso del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna ancora utilizzabili nella campagna antincendi Chiedono inoltre, per il futuro, di avviare le procedure per la cessione dei veicoli dismessi del CFVA, subito dopo la conclusione della campagna antincendi, così da consentirne l'utilizzo ai soggetti assegnatari, nella campagna antincendi immediatamente successiva.

Presentata in Regione una interrogazione urgente, primo firmatario Giuseppe Meloni (PD) sui ritardi nelle procedure di cessione e consegna dei mezzi dismessi dal CFVA Attraverso un apposito bando la Regione assegna, ai comuni della Sardegna e alle loro Unioni; alle organizzazioni di volontariato sarde che si occupano di Protezione Civile, nonché alle associazioni operanti in materia di lotta antincendio e di tutela ambientale, i mezzi del CFVA c.d. “fuori uso. Il bando è stato pubblicato ad aprile e la graduatoria approvata il 5 luglio scorso ma, a tutt'oggi, i mezzi non risultano consegnati e conseguentemente non potranno essere utilizzati nella corrente campagna antincendi.