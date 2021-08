Cronaca La Forestale soccorre un turista tedesco infortunato - Intervento nella Giara

Nel primo pomeriggio di oggi mercoledì una pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Barumini ha ricevuto una richiesta di soccorso :un turista di nazionalità tedesca in escursione in località Pauli Maiore nel parco della Giara di Tuili, in seguito ad un infortunio a un ginocchio, non era più in grado di fare rientro al proprio camper. In considerazione dell'impossibilità di arrivare sul posto con mezzi di soccorso convenzionali, i forestali si mobilitavano ad effettuare l’intervento in collaborazione con un dipendente della cooperativa Sa Jara Manna di Tuili. Il turista una volta individuato veniva prelevato e accompagnato presso l'area di sosta da cui era partito, fino a raggiungere i familiari e fruire di assistenza medica. L’operazione si inquadra nell’ambito dei frequenti interventi per la sicurezza degli escursionisti dispersi o infortunati nel territorio dell’Isola.