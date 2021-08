Paradiso per i turisti ma non per i dializzati - Vergognosa condizione sanitaria

In Sardegna la situazione dei turisti dializzati è in piena emergenza. Il grido d'allarme è del presidente Asnet (Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati) Bruno Denotti: “Come ogni anno, con l'approssimarsi della stagione estiva, riemerge puntuale l'atavico problema inerente la sistematica carenza di posti dialisi nei centri delle strutture sanitarie dell'isola, per coloro i quali decidono di trascorrere le proprie vacanze in Sardegna. Il progetto elaborato dall'Assessorato alla Sanità poi viene sempre deliberato con grande ritardo rispetto alle domande che già arrivano per il prossimo anno”.





Uno degli esempi in Sardegna arriva da Carloforte dove un paziente di 55 anni, Mario Salvatore Saliu è tabarchino di nascita ma costretto a vivere a Cagliari per motivi di vicinanza sanitaria. Con due reni di cui uno completamente atrofizzato e il secondo con una funzionalità molto ridotta, è costretto a trascorrere l'estate in città perché nell'Isola di San

Pietro non si accetta nessuna nuova richiesta da parte dei numerosi turisti che chiedono di poter essere dializzati nel centro istituito. E Saliu, per la sanità sarda, risulta essere turista.





Un problema non di poco conto, sottolinea il presidente Asnet, considerando che attualmente a Carloforte si dializzano in un unico turno 6 pazienti, nonostante la disponibilità di 12 postazioni. Non solo: “il rifiuto di nuove prese in carico – ha aggiunto – si riflette negativamente sull'immagine a vocazione turistica dell'isola e sulla percezione dell'efficienza e della qualità del sistema sanitario della Regione da parte degli utenti, siano essi sardi che provenienti dalla penisola”.





“La Regione Sardegna si dia una mossa per affrontare il tema della Dialisi Vacanza – ha concluso Denotti – è inammissibile che ogni turista malato debba rinunciare ad una vacanza nella nostra Isola solo perché il sistema sanitario regionale non è in grado di garantirgli il diritto alle cure durante il suo soggiorno”.