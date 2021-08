Sangue sull'asfalto di Porto Conte: bus di turisti investe e uccide un medico algherese in bici

Potrebbe essere stato un improvviso scarto della bici, magari per evitare una buca sull'asfalto, o la perdita del controllo del mezzo, a provocare la tragedia che si è consumata stamane sulla litoranea per Porto Conte, in prossimità della pineta di Mugoni.





A perdere la vita è stato un cicloamatore, Dario Sorrentino, 64 anni, algherese , che da tempo viveva negli Stati Uniti dove esercitava la professione di gastroentereologo. Il medico era in vacanza ad Alghero ospite del fratello Roberto. Sulle cause che hanno provocato la tragedia è al lavoro la Polizia Locale, una indiocazione piuttosto attendibile sarebbe quelkla di un improvviso scarto della bici proprio nel momento in cui sipraggiungeva, sipresume in fase di sorpasso, il bus carico di turisti, diretto verso le spiagge delle Bombarde e del Lazzaretto. Il medico è stato travolto ed è finito pesantemente sull'asfalto.





L'arrivo di una unità medica del 118 altro non ha potuto fare altro che constatare le morte del ciclista. Troppo gravi le ferite riportate a cominciare da un profondo trauma cranico. Sul posto hanno operato gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale e della Polizia Locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La tragedia ha sconvolto quanti conoscevano il dottor Dario Sorrentino, parenti e amici, il quale aveva in animo, conclusa la sua attività professionale negli Stati Uniti, di rientrare in Italia. L'uomo lascia la moglie e 3 figli.