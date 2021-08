Sangue sull'asfalto di Porto Conte: bus di turisti investe e uccide un ciclista

Potrebbe essere stato un improvviso scarto della bici, magari per evitare una buca sull'asfalto, o la perdita del controllo del mezzo, a provocare la tragedia che si è consumata stamane sulla litoranea per Porto Conte, in prossimità della pineta di Mugoni.





A perdere la vita è stato un cicloamatore, si presume trattarsi di un turista in vacanza in un albergo sulla costa algherese, che proprio dopo aver perso il controllo del mezzo, a causa dello scarto che lo ha portato all'interno della carreggiata, è stato investito da un bus che in quel momento lo stava sorpassando. L'uomo è stato travolto ed è finito pesantemente sull'asfalto.





L'arrivo di una unità medica del 118 altro non ha potuto fare altro che constatare le morte del ciclista. Troppo gravi le ferite riportate a cominciare da un profondo trauma cranico. Sul posto hanno operato gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Ancora non si conoscono le generalità della vittima.

Notizia in aggiornamento