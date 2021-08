Cronaca Santa Teresa di Gallura: i carabinieri controllano un locale e vengono insultati - Sanzionato il gestore e denunciato il cliente

I militari della locale stazione nel corso del controllo in un locale dove non venivano osservate le norme anticovid, il cui titolare è stato sanzionato, hanno accertato tra le altre cose che nello spazio esterno al locale si era creato un vero e proprio assembramento. Mentre notificavano la sanzione al gestore dell'esercizio, un giovane 24enne, uno dei clienti si è sentito in dovere di insultare i carabinieri. Identificato è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Vale la pena di ricordare, anche per evitare eventuali emulazioni, che questo tipo di reato, in caso di condanna, oltre a prevedere la trascrizione sulla fedina penale della persona condannata, comporta anche la possibilità di una richiesta di risarcimento da parte dei militari ingiuriati e della stessa Arma dei Carabinieri. Quindi oltre agli aspetti di natura giudiziaria ci sono anche aspetti economici non secondari.