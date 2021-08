Si fingevano sordomuti ma erano soprattutto truffatori: denunciata una coppia

Viste le circostanze la coppia è stata sottoposta a perquisizione personale estesa al veicolo, ove sono stati rinvenuti circa 700 Euro in monete e banconote di vario taglio e moduli intestati alla “Tourisme&Handicap”, che venivano fatti compilare alle vittime. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto, inoltre, un coltello. I due sono stati denunciati per truffa e porto ingiustificato di arma da punta e da taglio. La Polizia di Stato ricorda di diffidare di soggetti che per strada richiedono soldi o di quelli che si presentano a casa pretendendo contanti per il saldo di bollette; le aziende telefoniche o che erogano servizi idrici e di energia elettrica non riscuotono mai a domicilio.

Gli agenti delle Volanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà un uomo e una donna che, fingendosi sordo-muti, raccoglievano soldi per una associazione di disabili denominata “Tourisme&Handicap”. I due soggetti da diversi giorni sostavano davanti agli esercizi commerciali di via San Giovanni Bosco e, dissimulando l’invalidità, ingannavano ignari cittadini che elargivano offerte per un’associazione rivelatasi inesistente. I poliziotti, grazie alla segnalazione di un cittadino, hanno sorpreso i due con i cartelli di richiesta di denaro.