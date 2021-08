Sassari: lettera aperta di Abba - Sette anni di "niente"

Per realizzare un progetto modulare di cittadinanza attiva e creare uno o più campi da basket di libera fruizione sul modello del playground americano, utilizzando allo scopo un’area pubblica ma con investimenti esclusivamente privati, a Sassari non bastano sette anni. E non bastano due amministrazioni una di seguito all’altra – peraltro di segno politico opposto – né un numero di incontri, interlocuzioni, telefonate, mail, pec, sopralluoghi e materiali esplicativi tale da esaurire l’entusiasmo di un gruppo di imprenditori che, animati dall’amore per il basket e da quello per la propria città, ha fondato una onlus e ha investito competenze, passione e conoscenze per coinvolgere altri imprenditori in un progetto che, a questo punto, non vedrà mai la luce.





È la conclusione, amara, cui siamo giunti noi dell’associazione Abba Onlus dopo esserci scontrati coi paradossi di un’amministrazione pubblica assolutamente refrattaria a coinvolgere persone animate dalle migliori intenzioni e cercare insieme modelli innovativi di riqualificazione e gestione di spazi pubblici che speravamo di rendere non solo fruibili da chiunque, ma percepiti come propri dai residenti dei quartieri che ospitano le aree interessate, secondo processi di responsabilizzazione che consentano ai cittadini di concepire uno spazio comune come loro, imparando a rispettarlo, a utilizzarlo secondo regole ben precise e a viverlo come occasione di socialità e di creazione dello spirito comunitario che in molte zone della città è andato perdendosi.





Non ci interessa addentrarci in oziose polemiche contro l’amministrazione pubblica nel suo insieme o accusare questo o quell’esponente politico o funzionario pubblico: crediamo che ci sia qualcosa di strutturalmente sbagliato, che ha impedito alle persone con cui ci siamo interfacciati di fare proprio il nostro progetto, “a costo zero” per le casse pubbliche, e accompagnarlo entro percorsi consentiti verso la realizzazione.





Avendo definitivamente smesso l’idea di vedere compiersi l’iniziativa per la quale ci siamo costituiti e ci siamo spesi a lungo, desideriamo solo continuare a interloquire a testa alta con i partner che abbiamo coinvolto nel corso del tempo, ai quali sentiamo di dovere delle scuse per aver speso il loro nome, la loro disponibilità e la loro collaborazione senza essere stati capaci di persuadere il nostro principale interlocutore istituzionale, ossia il Comune di Sassari, sulla bontà di quanto avremmo voluto fare per la città, tracciando una strada replicabile anche altrove.





Da ex giocatori ed ex fruitori dei pochi spazi disponibili ai nostri tempi per il basket all’aperto, negli anni abbiamo assistito con dispiacere all’esaurirsi di quel processo che – anche sulla scorta dei successi della Dinamo – aveva portato alla realizzazione di alcuni campi pubblici sulla carta, ma di fatto vincolati a modalità gestionali superate e poco inclusive. Così abbiamo fondato Abba e, muovendoci all’interno del circuito Sardex e con il suo supporto, abbiamo costruito un progetto di iniziativa sociale che contribuisse a diffondere la cultura del playground, inteso come spazio di pratica sportiva, di inclusione sociale e di formazione ai principi della realtà e del rispetto e al vivere secondo regole comuni, ma anche ad amare di più la propria città e a interpretare gli spazi comunitari come casa propria, con la cura e il rispetto che gli si deve.





L’idea ha da subito incontrato il favore della classe politica cittadina, ma il progetto non ha mai fatto alcun progresso, restando impigliato in una rete fatta di appuntamenti non concessi o saltati, di rimpalli tra uffici, di pec mai seriamente prese in esame, di indisponibilità a esaudire una semplice richiesta: «Indicateci un’area disponibile e studiamo insieme tempi e modi per realizzare il progetto», per predisporre il quale si erano resi disponibili imprese finanziatrici e professionisti che hanno creduto in noi e con cui oggi sentiamo di doverci scusare.





Solo dopo aver manifestato la volontà di rinunciare, contrariati per non essere stati presi sul serio, abbiamo appreso che l’area su cui si ragionava più di recente – tra il Canopoleno e i nuovi insediamenti residenziali di via Luna e Sole – potrebbe essere presto destinata alla realizzazione di impianti sportivi attraverso un bando.





Pur non volendo accampare nessun diritto non contemplato tra ciò che la pubblica amministrazione può fare legittimamente, abbiamo respinto – rifiutandoci di fornire preliminarmente un progetto dettagliato di quel che abbiamo in mente pur senza sapere quale sia lo spazio assegnatoci e cosa si possa fare concretamente – l’ultima beffa.





Quali saranno i criteri di assegnazione? Quali le modalità di gestione? Quali i costi per la comunità?





In cosa si discosteranno, senza l’intervento di modelli innovativi come quelli che tanto avremmo voluto importare nella nostra città, i risultati di un percorso che abbiamo in qualche misura ispirato ma che procederà secondo iter già sperimentati e conclusi senza successo? Vorremmo sbagliarci, ma temiamo di avere già le risposte a queste semplici domande. Ed è proprio la disillusione che discende da quelle risposte a indurci a rinunciare al progetto e a scusarci con chi ci ha creduto.





L’associazione Abba Onlus

Andrea Nigra

Enrico Fois

Alessandro Zara