La solidarietà si unisce per aiutare i nuovi poveri - Sassari e Cagliari insieme contro il disagio sociale

Il Circolo “Il Granellino”(PdF Sardegna) costituito recentemente con l’obiettivo di offrire un servizio di mutuo soccorso alle famiglie in difficoltà, l’Associazione “Il Cenacolo Onlus" e l'Associazione "Sassari si muove Odv" che da anni, ormai, sono attive a Sassari contribuendo ad aiutare concretamente i nuovi poveri e chi vive situazioni di disagio sociale, si sono uniti per dare inizio ad una collaborazione che prevede il sostegno immediato alle famiglie e a chiunque viva in condizioni di precarietà economica.





Vista l’assistenza costante a persone indigenti, i responsabili delle tre associazioni hanno deciso di lanciare un appello alla popolazione e ai commercianti di abbigliamento: chiunque desideri donare vestiario (anche eccedenze di magazzino), può farlo contattando direttamente i responsabili ai seguenti numeri: Ass. Cenacolo Onlus: 393 9212548; Ass. Sassari si muove: 350 0498324; Circolo Il Granellino: 327 1685562 – 329 2945111.





Un ulteriore appello che viene lanciato alla cittadinanza sassarese è il seguente: chiunque possa mettere a disposizione, anche temporaneamente, un appartamento in comodato d’uso gratuito per ospitare persone in seria difficoltà, già assistite dall’associazione “Il Cenacolo”, può contattare l’Associazione al numero già segnalato qui sopra.





L'Associazione si prenderà cura della struttura in gestione e provvederà, se necessario, a piccoli lavori di manutenzione. Si fa inoltre presente che in merito all'emergenza che si è venuta a creare in Sardegna causata dai diversi incendi divampati in gran parte dell'isola, si chiede urgentemente alla popolazione e alle farmacie di contribuire donando foraggi e mangime per gli animali del mondo agropastorale così duramente colpito. Importanti i farmaci per le cure degli stessi.





Il Circolo “Il Granellino”, l’Associazione “Il Cenacolo Onlus" e l'Associazione "Sassari si muove Odv" ringraziano anticipatamente chi contribuirà a realizzare questi progetti di solidarietà.