Cronaca Commissioni al lavoro in consiglio regionale

La Prima Commissione “Autonomia” è convocata per mercoledì 4 agosto alle ore 10.30. In programma l’audizione del presidente dell'ANCI Sardegna Emiliano Deiana sugli “oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive”. Successivamente, il parlamentino guidato da Pierluigi Saiu (Lega) esaminerà le proposte di legge n.65 "Sostituzione del turnover del personale dipendente dell'Agenzia Forestas. Norme per il reperimento di personale"; n. 268 "Misure urgenti per il reclutamento di personale nell'Agenzia Forestas. Superamento del blocco del turnover del personale dipendente" e n.269 "Riforma e disciplina regionale dei servizi di polizia locale promozione di politiche integrate di sicurezza urbana".



La Seconda Commissione “Lavoro e Cultura” presieduta da Alfonso Marras (Psd’Az) si riunirà giovedì 5 agosto alle ore 10.30. All’ ordine del giorno l’audizione dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, sul Programma n.137 (Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna. Linee di indirizzo per le annualità 2021-2022). In programma anche l’audizione dell'Assessore degli Affari Generali e personale, Valeria Satta, in merito alla deliberazione n. 28/5 del 15 luglio 2021. “Determinazione capacità assunzionale della Regione. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 15. Previste, infine, una serie di audizioni sulle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro e istituzione di una sottocommissione.