"Fare con le mani": mostra di ceramisti non vedenti

E' stata inaugurata presso il Centro Direzionale IERFOP in Via Platone 1 a Cagliari, la Mostra Itinerante di Creazioni Ceramiche realizzate dai partecipanti al Laboratorio di espressione artistica - fare con le mani. Dopo aver introdotto con il laboratorio (cod. CERCA03/379/V) della durata di 40 ore dal 27 aprile al 1 luglio, un gruppo eterogeneo di 10 disabili non vedenti e ipovedenti all'entusiasmante mondo delle creazioni artistiche, studiando le tappe più significative della Storia dell'Arte e ancora le tecniche, i materiali e gli strumenti utili a manipolare la materia per realizzare i manufatti, l'Istituto Europeo per la Ricerca Formazione Orientamento Professionale Onlus (I.E.R.F.O.P.) promuove dal 28 luglio al 5 agosto, questa esposizione di un centinaio di oggetti realizzati dai corsisti.





<<Aiutare i non vedenti ad accrescere le proprie competenze comunicative attraverso processi creativi e in particolare con le arti ceramiche – ha sottolineato il Presidente IERFOP Roberto Pili - è uno dei tanti obiettivi in sintonia con la missione storica dell'Istituto>>. Con questa Mostra Itinerante, lo I.E.R.F.O.P prosegue con attività e programmi sempre più di ampio respiro in considerazione che da oltre trent'anni è in prima linea per favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini disabili della vista.





<<Le Artiterapie si pongono quindi come parte integrante, nel percorso di sviluppo delle persone con difficoltà visive – afferma Bachisio Zolo, Direttore della Formazione - per un completo accrescimento, del soggetto disabile, obiettivo questo che si raggiunge più agevolmente quando la didattica accoppia interesse e svago>>.

Iniziative diventate a tutti gli effetti un punto di incontro tra “abili e disabili”, identificando il linguaggio del corpo ed il linguaggio artistico come mezzo universale di comunicazione tra gli esseri umani.