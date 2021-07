Cronaca Covid 19: sempre in aumento i contagi, 330 - Nessun decesso ma nuovi ricoveri

Ancora in aumento i contagi da Covid nel territorio regionale. I dati forniti oggi 31 luglio dalla Regione riferiscono di 330 nuovi positivi ( ieri erano stati 308 ). In aumento, seppure in misura contenuta, i ricoveri: 13 nuovi pazienti nella terapia Covid ordinaria e 2 in terapia intensiva. L'aumento dei contagi sta proiettando la Sardegna, ma anche Lazio e Sicilia, verso un cambio di colore, giallo, che determinerebbe montagne di problemi anche di tipo economico. Per questa ragione il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ulteriormente invitato la cittadinanza al massimo rispetto delle misure di prevenzione, mascherine ed evitare assembramenti, e a recarsi nel centro vaccinale dell'hub del Mariotti per assumere quella che la scienza ritiene in modo ormai assodato come l'unica misura capace di contrastare il coronavirus e, in particolare, li limitare gli effetti deleteri quali l'ospedalizzazione e i decessi: il vaccino.