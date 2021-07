Cronaca Covid 19: altri 308 contagi e 1 decesso - In aumento ancora i ricoveri

I rilevamenti statistici sull'epidemia diffusi dalla Regione e riguardanti la giornata del 30 di luglio, riferiscono di 308 nuovi casi nel territorio regionale. Tra i dati figura anche un decesso. Da segnalare che si registra un aumento dei ricoveri, 70 in reparti Covid, con un aumento di 9 unità, e 11 in terapia intensiva, ieri erano 10. Numeri questi ultimi che sono estremamente indicativi ai fini del mantenimento della zona bianca. Il parametro dei ricoveri, se dovesse crescere, potrebbe far scivolare la Sardegna in zona gialla. Al momento i positivi nell'Isola sono 4.659 dei quali 4.578 in quarantena.Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 30 luglio, le persone positive al coronavirus sono 130, con 7 nuovi casi in più rispetto a ieri. Cinque i ricoverati. 133 le persone in quarantena.