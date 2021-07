La Guardia Forestale scopre una lottizzazione abusiva a Pula: depositi attrezzi agricoli diventano ville - Indagate 12 persone

La vicenda molto complessa vede indagate 12 persone tra le quali il proprietario lottizzante (imprenditore turistico), progettisti, tecnici comunali di Pula e notai, che avrebbero stipulato i contratti di compravendita di fabbricati, la cui destinazione urbanistica sarebbe dovuta essere AGRICOLA. In realtà si trattava di un vero intervento di urbanizzazione che nelle ipotesi formulate dalla Procura configura il reato di lottizzazione abusiva in concorso col reato paesaggistico poiché realizzato nella fascia costiera. Le circostanza accertate hanno portato al sequestro di tutta l'area e degli immobili, disposto con decreto del GIP del Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura di Cagliari (PM Dr Andrea Vacca) Gli immobili risultano in parte abitati dagli attuali proprietari; considerato che si tratta di cittadini non residenti in Sardegna nonché di nazionalità estera, è stato permesso l'uso degli immobili per il tempo necessario a liberare gli stessi e poter organizzare il viaggio di ritorno. I reati contestati sono quelli di lottizzazione abusiva realizzata in ambito vincolato con pene previste sino a 100 mila euro di ammenda oltre alla confisca e demolizione degli immobili realizzati. L'operazione del Corpo Forestale coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari , si inquadra nelle attività di controllo delle trasformazioni urbanistico edilizie nel territorio vincolato, specialmente in ambito costiero, ove sono massimi i benefici degli illeciti paesaggistici.

Il Nucleo Investigativo di Cagliari del Corpo Forestale, ha programmato un’attività di verifica degli interventi edilizi in atto, in zone classificate come ZONA E Agricola dello Strumento urbanistico comunale. Nell’ambito di tali controlli, in agro di Pula è stata accertata la trasformazione di fabbricati agricoli in fabbricati ad uso residenziale nonché la predisposizione per la trasformazione di ulteriori fabbricati ancora in fase di rustico. Nello specifico, veniva realizzato in zona agricola un residence vacanze articolato in 25 unità abitative (22 terminate e 3 in fase di realizzazione). Gli accertamenti eseguiti (ispezioni, acquisizioni documentali, ricerche catastali) hanno permesso di accertare che nell'area in località Agumu - comune di Pula, mediante una serie di progetti di manutenzione e trasformazione sono stati modificati fabbricati agricoli , ampliandone la cubatura e modificandone la struttura fino a realizzare una serie di unità abitative, di pregio, che poi il proprietario ha venduto come case vacanze, con regolare rogito notarile, a diverse persone di varie regioni d'Italia nonché straniere (inglesi e statunitensi).