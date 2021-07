Cronaca Il Ministero disattende la volontà del Parlamento: precari del Cnr in piazza

"Stravolgendo il contenuto della legge di Bilancio 2021 n.178/2020 Comma 541, il Ministero dell’Università e Ricerca, dopo lungo ritardo, ha emanato un decreto di riparto (DM n. 614/21) che sovverte e stravolge la volontà del legislatore. Il decreto di fatto non tiene conto, per il CNR, di 350 lavoratori, precari della ricerca, che hanno maturato il diritto alla stabilizzazione del proprio contratto di lavoro". Lo sostiene una nota delle organizzazioni sindacali e del Movimento Precari Uniti che aggiunge: "Un diritto già guadagnato, dapprima in anni e anni di lavoro precario, sottopagato e privo di qualunque tutela, e poi attraverso il superamento di un concorso pubblico sostenuto ai sensi del Decreto Legislativo 75/2017. I lavoratori del CNR e degli altri Enti Pubblici di Ricerca non possono accettare di essere messi alla porta a 4 mesi dalla scadenza delle graduatorie, dopo aver contribuito in maniera determinante al prestigio dei propri Enti e del proprio Paese. Per questo siamo pronti alla mobilitazione e metteranno in campo ogni energia per opporsi a questo VILE E VERGOGNOSO stravolgimento della volontà espressa dal Parlamento Italiano. Ci risulta ad oggi che l’Italia sia ancora una Repubblica Parlamentare, - conclude la nota - chiunque voglia un cambiamento di tale ordinamento passi da una riforma costituzionale e si astenga da “colpi di mano” a mezzo decreti. "