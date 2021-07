Cronaca Covid 19: balzo in avanti dei contagi, 403 - Nessun decesso - Stabili i ricoveri

Sono 403 i nuovi contagi riscontrati in Sardegna secondo quanto riferisce la scheda diffusa dall'azienda sanitaria regionale. un aumento piuttosto consistente rispetto al giorno precedente, martedì i positivi erano stati 282, anche se va osservato che sono stabili i ricoveri, sia nella degenza ordinaria, 69, e sia in quella intensiva dove si registra un solo ingresso per un totale di 9 pazienti. Per quanto riguarda la città di Sassari i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 28 luglio, le persone positive al coronavirus sono 127, con 15 nuovi casi rispetto a ieri. Tre i ricoverati. 125 le persone in quarantena. I rilevamenti statistici sulla pandemia ad Alghero, il 28 luglio, sono i seguenti. i positivi totali sono 77, gli ospedalizzati sono 2, i soggetti in quarantena sono 102