Prestigiosa affermazione degli studenti dell'Università di Cagliari: primi nel progetto “CyberChallenge 2021”

L’assessore ha anche elogiato l’Ateneo cagliaritano per il prestigioso riconoscimento: “L’Università di Cagliari si distingue ancora una volta per le sue eccellenze e dimostra di investire sempre più nella formazione di futuri professionisti ed esperti in cybersecurity, crittografia, sicurezza web, ha detto. Il gruppo è stato guidato dal prof. Giorgio Giacinto, docente ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università degli studi di Cagliari, con il supporto di Davide Maiorca, ricercatore. A comporre il team, cinque studenti dell’Ateneo cagliaritano, provenienti dalle facoltà di Informatica e Ingegneria informatica e dal corso magistrale in “Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence”, Marcello Carboni, Filippo Mereu, Fabio Marotta, Davide Murru Giovanni Manca, e uno studente dell’Istituto tecnico Dionigi Scano di Cagliari, Riccardo Sulis.

Secondo appuntamento del workshop sulle attività di team building e problem solving, promosso dalla Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza It, che mira alla formazione degli innovatori Sardegna e dei tecnici informatici regionali. Presente Valeria Satta, assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, che ha voluto rendere omaggio agli studenti dell’Università di Cagliari che si sono classificati in prima posizione nel progetto “CyberChallenge 2021”, il programma di formazione per i giovani talenti in materia di difesa informatica, supportato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa. “Un onore poter premiare il team di studenti vincitore della CyberChallenge 2021, ha detto l’assessore Satta. La Regione presta particolare attenzione al tema della sicurezza informatica e a tutte quelle attività finalizzate alla protezione del dato e delle infrastrutture telematiche dell’Amministrazione che hanno un impatto sui cittadini, sulle imprese e sugli enti locali”.