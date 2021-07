Alghero: principio di incendio a Maria Pia - Immediato l'intervento di Vigili del Fuoco e Forestale

Le squadre dell'emergenza sono rientrate nelle proprie sedi ma è rimasta tanta preoccupazione. Il timore che qualche scellerato ci riprovi è sempre presente. Va detto che, fortunatamente, nella serata di oggi martedì non c'era vento e quindi le fiamme provocate dal piromane non sono state alimentate e sospinte verso un fronte di fuoco più vasto, in grado di mettere in difficoltà le stesse squadre dell'antincendio. Resta quindi la preoccupazione per questo ennesimo tentativo di dare fuoco a quello che può essere considerato uno dei beni ambientali più preziosi del territorio e della stessa Sardegna. Preoccupazione che impone attenzione e vigilanza, ma non solo da parte delle autorità competenti, anche e soprattutto da parte dei cittadini visto che la pineta di Maria Pia e un patrimonio di tutta la collettività.

Non è la prima volta che la pineta di Maria Pia viene presa di mira viene presa di mira da qualche criminale con istinto incendiario. E' avvenuto più volte in passato e anche quest'anno qualcuno ha pensato di mettere a segno il tentativo di provocare un disastro di proporzioni e conseguenze incalcolabili. Ma anche stavolta l'allarme è partito subito , come subito si sono mosse le squadre del pronto intervento dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di via Napoli alla Pietraia e del Corpo Forestale. In pochi minuti quel principio di incendio, di chiara natura dolosa, è stato domato, eseguita la bonifica, nessun danno di particolare rilievo.