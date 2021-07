Cronaca Un camion di solidarietà carico di fieno

Andrà a sostenere tre famiglie del Comune di Santu Lussurgiu in provincia di Oristano che potranno così nutrire gli animali che allevano per vivere. Il dono proviene da Anas Sanità della Sardegna, la rete associativa che nell’isola raggruppa un gran numero di realtà del volontariato che si dedicano al soccorso su strada. La donazione del fieno è il primo grande passo per mitigare, quanto possibile, il dramma causato dagli incendi che stanno devastando in queste ore la Sardegna. Il fuoco causa danni sicuramente alla salute, sicuramente alle proprietà, sicuramente al turismo ed al suo grande indotto ma di solito ci si dimentica che sopra alle centinaia di ettari di terreno carbonizzati c’erano i pascoli che nutrivano gli animali degli allevamenti sardi. Questi animali oggi soffrono la fame e le aziende agricole, spessissimo micro aziende a conduzione familiare, sono già stremate dalla crisi economica alla quale si è aggiunta la pandemia da CoViD. Per questa ragione Anas nazionale sta lanciando una raccolta di fondi in tutta Italia per consentire l’acquisto di fieno direttamente in Sardegna, fieno che sarà donato alle aziende agricole appositamente scelte tra quelle maggiormente esposte alla crisi. Una grande iniziativa per alleviare la sofferenza di una filiera alimentare preziosa non solo per l’economia locale ma anche per la tipicità e la specificità di prodotti ormai conosciuti e ricercati in tutto il mondo, sinonimo di alimentazione di qualità ed estremamente naturale.