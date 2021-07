Cronaca Alghero: botte alla compagna - Ennesima aggressione ai danni di una donna Non si può stare a guardare

Dalle prime ore di stamane si parla di un episodio inquietante che sarebbe avvenuto in una abitazione ubicata strada laterale della via Vittorio Emanuele, all'ingresso di Alghero sulla direttrice da Olmedo. In un appartamento del quartiere sarebbe avvenuto l'ennesimo pestaggio ai danni di una donna, la compagna convivente di un algherese. Sarebbe intervenuta di prima mattina una pattuglia del Commissariato di via Kennedy che avrebbe raccolto la donna sanguinante, piena di lividi e terrorizzata. Tra l'altro non è la prima volta che la vittima è oggetto di questo tipo di attenzioni da parte del compagno.Le indagini sono in corso e ancora non si conoscono i particolari. Alcune indiscrezioni riferiscono che anche lui sarebbe stato fermato ma al momento non ci sono conferme. La donna è stata sottoposta a visite mediche e si trova ora in sicurezza con gli assistenti di Polizia. Si spera ora che l'autorità giudiziaria assuma adeguati provvedimenti di merito per evitare che possa verificarsi l'irreparabile.