Anche il New York Times si è occupato degli incendi in Sardegna - Cita l'ulivo millenario di Cuglieri ridotto in cenere

Centinaia di pecore, capre, mucche e maiali sono morte dopo essere rimaste intrappolate nei fienili delle fattorie lungo il percorso degli incendi, nonostante gli sforzi dei soccorritori per salvarle.irca 1.000 residenti e turisti sono stati evacuati dalle aree della Sardegna occidentale che sono state devastate dagli incendi durante il fine settimana, con foreste, pascoli e villaggi sull'isola italiana avvolti dalle fiamme. Domenica sera, il primo ministro italiano Mario Draghi ha espresso la sua "piena solidarietà" alle persone colpite dagli incendi e ha offerto sostegno ai vigili del fuoco che lavorano 24 ore su 24. Le immagini registrate dai vigili del fuoco italiani hanno mostrato uno spesso strato di fumo che avvolge edifici residenziali, magazzini e fienili e le fiamme che bruciano alte appena dietro le ville sulla spiaggia nella città di Porto Alabe, un popolare sito turistico, oltre 25 miglia a nord di dove hanno avuto origine gli incendi . Le fiamme hanno attraversato ettari di boschi di sughere e lecci, originari della regione. Un ulivo millenario che era il simbolo del borgo collinare di Cuglieri è stato distrutto dall'incendio.





“Stamattina il tronco bruciava ancora”, ha scritto domenica scorsa su Facebook Maria Giovanna Campus, archeologa locale in pensione, pubblicando le immagini dell'albero morto, del tronco carbonizzato dal fuoco e dei rami appesi a terra. “Avevamo orgogliosamente segnalato la sua presenza ai turisti, ma abbiamo finito per trascurarlo e lasciarlo alle fiamme”, ha detto, aggiungendo che “sarebbe bastato ripulire l’area circostante per proteggerlo e preservarlo”.Gli incendi sono comuni nell'ambiente secco mediterraneo della Sardegna in estate, soprattutto quando soffiano i venti caldi del sud-ovest nei giorni in cui le temperature raggiungono i 104 gradi Fahrenheit, come è avvenuto negli ultimi giorni. “Si tratta di incendi straordinari per l'entità, ma anche ordinari per la stagione e la velocità, purtroppo”, ha dichiarato Gianfilippo Micillo, capo del Coordinamento incendi dei Vigili del fuoco italiani. “L'estate in Sardegna divampa con tanta vegetazione secca, i forti venti e le alte temperature si verificano ogni anno. Questi incendi creano il loro microclima e si propagano molto velocemente”.







Micillo ha affermato che quest'anno l'Italia sta vivendo un aumento degli incendi boschivi, come accade ogni quattro o cinque anni, quando cespugli bassi e arbusti crescono abbastanza nelle aree deserte da diventare carburante per una scintilla accesa accidentalmente, o intenzionalmente, dall'attività umana. L'Italia ha registrato quasi 13.000 incendi in più rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle regioni meridionali di Puglia, Calabria e Sicilia, hanno affermato i vigili del fuoco. Il signor Micillo ha anche detto che fino a 10 anni fa gli incendi si verificavano nelle regioni alpine in inverno e nel centro e sud Italia durante l'estate. Ora, gli incendi si sono estesi nel tempo e nell'area, poiché le temperature rimangono più elevate fino a ottobre e la vegetazione si secca. "E questi nuovi fenomeni sono collegati al cambiamento climatico", ha detto Micillo, "poiché l'Italia sta, senza dubbio, diventando più calda". Gli incendi legati ai cambiamenti climatici hanno devastato parti degli Stati Uniti occidentali e del Canada quest'estate, poiché il caldo estremo - conclude il Times -e la siccità hanno prosciugato la vegetazione.

Un lungo reportage sui disastri provocati dal fuoco nell'Isola è apparso ieri sul prestigioso quotidiano statunitense. Particolarmente dettagliata, e precisa, la cronaca degli avvenimenti : "Circa 1.000 residenti e turisti sono stati evacuati dalle aree della Sardegna occidentale - si legge nell'articolo - che sono state devastate dagli incendi durante il fine settimana, con foreste, pascoli e villaggi sull'isola italiana avvolti dalle fiamme. “È un disastro senza precedenti”, ha detto domenica il governatore della regione, Christian Solinas, invocando lo stato di emergenza. Non sono stati segnalati morti o feriti, hanno detto le autorità italiane. Ma gli incendi erano ancora in corso lunedì, quando quattro aerei dei vigili del fuoco provenienti da Francia e Grecia si sono uniti alla flotta aerea dei vigili del fuoco italiani per aiutare a controllare le fiamme. Dall'inizio di sabato, quando gli incendi sono iniziati nei pressi di una foresta vicino al villaggio di Bonacardo, almeno 50.000 acri di terra sono andati in fiamme.