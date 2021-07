Cronaca Santa Teresa di Gallura: sviene in ristorante e un massaggio cardiaco la riporta in vita

Un giovane carabiniere in servizio nella Compagnia di Tempio Pausania stava cenando in un ristorante di Santa Teresa di Gallura insieme alla sua fidanzata quando improvvisamente una cliente, una signora del luogo di 55 anni, veniva colpita da un malore. La donna cadeva dalla sedia e finiva a terra perdendo i sensi. Il militare, resosi immediatamente conto della situazione e a conoscenza dei protocolli salvavita, ha subito soccorso la donna praticando un massaggio cardiaco, procedura andata avanti per lunghissimi 5 minuti, fino a quando la donna ha ripreso i sensi. Nel frattempo era arrivata nel ristorante una equipe medica del 118 che ha preso in carico la signora procedendo ad assisterla e a trasferirla all'ospedale Civile di Olbia. La donna si è ripresa e dopo gli accertamenti ordinari è stata dimessa, dovrà osservare una serie di cure che gli sono state assegnate dai medici del nosocomio gallurese.