Alghero: la Guardia Costiera soccorre un marittimo infortunatosi a bordo di peschereccio

Nelle fasi iniziali, inoltre, la Sala Operativa della Guardia Costiera metteva in comunicazione il Comandante del peschereccio con i medici del C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) con sede a Roma, i quali provvedevano a dettare telefonicamente le prime istruzioni mediche necessarie in relazione alla situazione di emergenza a bordo. Dopo circa 40 minuti, il marittimo infortunato riceveva le prime cure mediche a bordo della motovedetta intervenuta in soccorso che, ultimato il trasbordo, dirigeva verso il porto algherese. Il marittimo, una volta in porto, in stato di coscienza ma visibilmente provato, è stato trasportato all’ospedale civile per le cure del caso.

Nella tarda mattinata odierna, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero è stata allertata dal comandante di una unità da pesca in navigazione a circa 25 miglia dal porto per segnalare la presenza a bordo di un marittimo gravemente infortunato ad una mano e con una consistente emorragia in atto. Immediatamente è stata attivata la catena del soccorso; la Motovedetta CP SAR 871, dopo aver imbarco a bordo personale medico del 118, provvedeva ad effettuare una navigazione ad elevata velocità per intercettare nel minor tempo possibile l’unità da pesca a bordo della quale era presente il marittimo ferito.