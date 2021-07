Cronaca Covid 19: 209 nuovi contagi e nessun decesso - Aumentano i ricoveri in ordinaria

Continua ad aumentare nell'Isola il numero dei contagiati : secondo l'ultimo aggiornamento regionale ci sono nuovi 209 contagi. Il rilevamenti statistico è riferito ai 1.301 test effettuati nella giornata di riferimento e quindi con un tasso di positività decisamente alto : superiore al 16%. Il bollettino regionale riferisce poi dell'aumento di pazienti in area medica, 11 in più di ieri per un totale di 64: Sempre 10 quelli in terapia intensiva. Nessun decesso.