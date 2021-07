Cronaca Alghero: in leggero aumento i contagi - Crescono le persone in quarantena

I dati comunicati dall'Ats, oggi, 26 luglio, relativi all'andamento dei contagi di Covid 19 ad Alghero sono i seguenti: positivi totali 72 (+3); i nuovi positivi sono 24, i guariti sono 21. Nessun ospedalizzato, i soggetti in quarantena sono 92 (+20). Oltre alla comunicazione dei rilevamenti statistici, dalla amministrazione comunale giunge alla popolazione un ulteriore sollecito a sottoporsi alle vaccinazioni, l'unico sistema per fronteggiare un maniera adeguata gli effetti del virus. In questo senso prosegue a pieno regime l'attività del centro vaccinale dell'hub del Mariotti.