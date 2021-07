Incendi nell'Oristanese: la Regione proclama lo stato di emergenza

E mentre sul fronte della lotta al fuoco ogni anno vengono investite risorse pubbliche , uomini e mezzi, sempre più consistenti, va segnalato che non risulta particolarmente adeguata l'azione contro i piromani visto che ogni anno continuano a imperversare mettendo a rischio la vita delle persone, il lavoro di decine di anni di uomini e donne, l'economia di interi territori e popolazioni. A ben poco serve la pioggia di solidarietà che arriva da ogni parte politica in presenza di drammatici eventi come quelli in corso nell'Oristanese. Si ha la sensazione che sia soltanto funzionale a soddisfare l'apparenza.





Una sorta di selfie sulle macerie e la distruzione del fuoco. I politici che siedono nel consiglio regionale e in parlamento, facciano leggi severe contro gli incendiari visto che il reato commesso è quello di tentata strage aggravata e se non basta, giusto per rompere il muro di omertà che in qualche modo protegge i piromani, mettano delle taglie consistenti da assegnare a chi consente di individuarli. La "vicinanza" ai territori devastati, al lavoro di una vita distrutto, ai danni incalcolabili all'ambiente, serve soltanto per apparire. Niente di più.(g.o.)

A seguito degli incendi verificatisi in Sardegna, la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza- Il provvedimento è stato assunto dall’Esecutivo nel corso della riunione convocata nella serata di Domenica con carattere d’urgenza, dal Presidente della Regione, Christian Solinas. Già dalla mattina di domenica il Governatore aveva chiesto al presidente del Consiglio Draghi adeguati sostegni per affrontare la piaga degli incendi che in Sardegna è un male antico nel quale si inseriscono situazioni di ordine naturale, soprattutto in presenza di temperature piuttosto elevate come in queste ultime giornate, ma dove svolge un ruolo determinante la dolosità. Una larga percentuale di incendi nell'Isola giunge dalla criminale azione dei piromani.