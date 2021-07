Cronaca Ittiri: domenica infernale - a fuoco campagne nei pressi del centro abitato Allarme tra la popolazione

La Sardegna continua ad andare a fuoco. Dopo i devastanti incendi della notte scorsa nel territorio del Montiferru, ora è toccato al territorio adiacente alla città di Ittiri. Un vasto incendio è divampato tra le campagne e sono all’opera, in questo momento, i vigili del fuoco per domarne le fiamme. Ancora sofferenza, dolore e fuoco che non smettono di divampare nel cuore della Sardegna sempre più falcidiata dalle fiamme. (p.t.)