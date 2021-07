Abusivismo dilagante nell'arcipelago

Dopo il Consiglio regionale, arriva anche in Senato, con una interrogazione della parlamentare Loredana De Petris, la situazione delle imprese di servizi nautico-turistici che operano nell’arcipelago di La Maddalena e nelle altre realtà a grande rilevanza naturalistico-ambientale.





Del dilagare dell’abusivismo incontrollato nel settore e delle numerose lacune normative che consentono a qualunque diportista privato, in assenza di titoli specifici, di effettuare il noleggio occasionale per ben 42 uscite stagionali senza che venga esercitata una vera e propria attività d'impresa, si era interessato il consigliere regionale dei Progressisti Gian Franco Satta: «Le interrogazioni, presentate prima in Consiglio regionale e successivamente in Parlamento dalla senatrice De Petris, che ho interessato del problema», sottolinea il vicepresidente della commissione Attività Produttive, «hanno come obiettivo quello di coinvolgere le istituzioni al fine di disciplinare in maniera completa e puntuale la materia, in modo da coordinare le esigenze lavorative delle imprese regolarmente iscritte che operano nel settore nautico-turistico con quelle dei singoli privati. Ad oggi, di fatto, le normative vigenti consentono a chiunque di operare anche senza specifici requisiti professionali e questo, evidentemente, crea numerose problematiche anche a livello di redditività d’impresa: basti pensare che i privati vengono assoggettati a un regime fiscale forfettario ben più vantaggioso rispetto a quello applicato alle attività regolarmente iscritte e operanti nel settore».





«Altro aspetto per niente secondario», continua l'esponente dei Progressisti, «è quello inerente la sicurezza in mare e il rispetto di habitat marini di pregio che, per caratteristiche ambientali, meritano una forma di tutela più consistente: è necessario tenerne conto soprattutto in aree con un intenso traffico di natanti, è il caso come dell’area marina dell'arcipelago de La Maddalena, con tutti i rischi conseguenti per l'ambiente specialmente in zone così pregiate e meritevoli di attenzione come il Parco naturale. Il Parlamento e la Regione Sardegna intervengano su questa materia, in modo da garantire le legittime esigenze di tutti gli attori coinvolti con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza in mare».