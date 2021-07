Cronaca Covid 19: 285 nuovi contagi, nessun decesso - 3 ricoveri in terapia intensiva

I rilevamenti statistici forniti dalla azienda sanitaria regionale in relazione alla situazione pandemica, riferiscono per la giornata del 24 di luglio la presenza di 285 nuovi contagi. Aumentano i ricoveri, 52, dei quali 3 in terapia intensiva che portano a 9 il totale. Non si registrano decessi. A oggi le persone testate sono 858.112, i tamponi con test molecolare 1.025.483 e gli antigenici 446.737.