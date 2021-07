Cronaca Porto Torres: mille euro di sanzione a un turista romano - Aveva con se un paio di chili di sabbia

Stava per prendere il traghetto per Civitavecchia dopo una breve vacanza trascorsa in Sardegna. Un turista romano di 33 anni è stato fermato all'imbarco, sulla banchina di Porto Torres, poco prima di salire sulla motonave. Un normale controllo ai bagagli e spunta una bottiglia di plastica riempita con sabbia proveniente da Marina di Sorso.Un paio di chili. Un ricordo da portare a casa. I poliziotti hanno quindi proceduto al sequestro dell'involucro di plastica ed elevato al turista una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.