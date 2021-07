Le cartelle dei ruoli 2018 sul tavolo del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Massima trasparenza e condivisione. Sono le parole d’ordine del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che ha convocato per mercoledì prossimo, 28 luglio alle 10.30 nelle nuova sede di Chilivani, il Consiglio di Amministrazione allargato alle associazioni di categoria, al quale a stretto giro seguirà il Consiglio dei delegati.





All’ordine del giorno le cartelle dei ruoli del 2018 che sono state recapitate nei giorni scorsi. Tema centrale e fondamentale visto che si parla delle quote che dovranno versare i consorziati, e sulle quali spesso ruotano strumentalizzazioni di basso profilo che non fanno altro che creare confusione e divisioni che fanno sempre male ed in particolare in un Ente che sta lavorando alacremente e concretamente per uscire da una situazione debitoria ereditata dal passato.





Le cartelle arrivate in questi giorni ai consorziati riguardano le tariffe dell’acqua del 2018 stabilite in base al Piano di classifica approvato nel 2019 prima dell’insediamento del nuovo Cda. L’attuale Consiglio di amministrazione ha lavorato intensamente e collegialmente su questo tema coinvolgendo anche le associazioni di categorie. Sul tema esiste anche un tavolo pressoché permanente costituito e voluto personalmente dal Presidente Toni Stangoni e dal CDA. Mercoledì sarà l’occasione ed il luogo, carte alla mano, vista la centralità e l’importanza del tema, di spiegare e chiarire tutti i punti sulle tariffe stabilite.





“Dall’inizio del mandato abbiamo perseguito la linea della massima trasparenza e condivisione – afferma il presidente Stangoni -. Mercoledì è una nuova occasione di confronto. E’ il luogo formale in cui discutere, confrontarsi e chiarire la situazione. La dialettica è fondamentale e la auspico e perseguo sempre, cosi come abborro le bugie e le falsità che fanno solo male al sistema senza postare nessun beneficio, neppure a chi le dice che primo o poi viene sempre sbugiardato”.