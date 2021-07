A Montresta si ride: già da stasera - Spettacoli fino al 16 di agosto

Sbarca a Montresta la comicità targata Barbariciridicoli con una rassegna di teatro comico che si articolerà in dieci spettacoli di ilarità e leggerezza, ma anche di riflessione sulle tematiche più sentite dei nostri tempi.

Con il contributo della amministrazione comunale guidata da Salvatore Salis e della Proloco locale, si darà avvio alla manifestazione oggi, sabato 24 luglio con i primi due spettacoli in programma all’anfiteatro comunale.





“La manifestazione, interamente gratuita – spiega Tino Belloni, direttore artistico e regista - presenterà diversi spettacoli dei Barbariciridicoli che coniugheranno in diverse forme la vis comica della Compagnia, dall’animazione per bambini alla commedia, dal teatro di strada a quello di improvvisazione, ma ci sarà spazio anche per gli spettacoli di alcuni dei migliori artisti della Sardegna sul versante dell’umorismo e della comicità e un appuntamento clou il 7 agosto, quando sarà in scena un’artista nazionale di primo piano in campo cabarettistico quale Fabrizio Fontana”.





Un programma articolato e ricco che si apre oggi 24 luglio, con uno spettacolo alle 17 e uno alle 18,30: The bubble’s men e “Bingo bongo e la partita di bolle di sapone”. Una performance di animazione e uno spettacolo divertente, con un tripudio di bolle di sapone giganti, la trampoliera Trikketrakka, Teresa la fata Turchesa e gli impareggiabili clown Bingo e Bongo, per la gioia dei bambini fino a 99 anni.





Gli appuntamenti proseguiranno poi il 30 luglio con lo spettacolo itinerante Comare Vardetta & co a cura dei Barbariciridicoli e sarà sempre il tardo pomeriggio (dalle 18,30) ad ospitare l’improvvisazione e l’irriverente comicità delle spassose comari che per le strade del piccolo borgo della Planargia coinvolgeranno i cittadini in una performance esilarante. Agosto sarà poi puntellato di appuntamenti dal 4 al 18, con la punta di diamante prevista il 7 con il comico Fabrizio Fontana, in scena con James Tont. Il cabarettista è celebre grazie alle numerose trasmissioni televisive.





Una rassegna che sotto la direzione della Compagnia I Barbariciridicoli (in scena anche il 4 agosto con Skabaretch, e il 14 agosto con Sa tzuccada e su Fumu) vedrà alternarsi sul palco altre compagnie della Sardegna, da Anfiteatro Sud con la commedia “A quel paese” (venerdì 6 agosto alle 21,30), alla compagnia La Maschera con lo spettacolo “Donne al bivio di Montresta” (11 agosto ore 21,30), fino a Raschiotti e Vanacore con “Equivoci”(il 16 agosto alle 21,30), per finire il 18, alle 21,30 con Actores Alidos e lo spettacolo “Chicchi di riso”.





Dopo gli spettacoli teatrali si terrà “OLTRE IL SIPARIO”, un incontro con gli artisti finalizzato a socializzare le esperienze e a comprendere meglio i diversi stili e linguaggi teatrali. La manifestazione si avvale anche del contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.