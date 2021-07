La Confesercenti boccia il green pass - Enrico Daga: "Costi e controlli scaricati sulle imprese"

"Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedi 22 luglio e che entrerà in vigore in vigore dal 6 agosto 2021, provocherà inevitabilmente, decise complicazioni ed onerosi accorgimenti." Lo sostiene Enrico Daga, dirigente della Confesercenti , secondo il quale, In attesa del testo ufficiale il decreto, così come illustrato, la decisione governativa "rischia di essere punitiva per i gestori di bar e ristoranti.".





L'imprenditore algherese, già esponente politico di primo piano della sinistra in ambito regionale e locale, aggiunge : "Allo stesso tempo sono incomprensibili le estensioni dell’obbligo a fiere e sagre all’aperto e la mancata riapertura delle discoteche." Daga fa notare che: "Il green pass costringe le imprese non solo a sostenere l’onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro. Tra l'altro non sono ancora state chiarite le modalità di controllo ".





Diverse sono le domanda che il dirigente sindacale si pone: "Basterà visionare il Qrcode del certificato sullo smartphone o sul cartaceo, o sarà necessario un lettore di Qrcode? E una volta visionato tale codice, sarà necessario appurare l’identità del soggetto che lo esibisce? E ancora, come mai il controllo non è stato esteso ai trasporti, su gomma, su rotaia, navale e aereo? Il provvedimento governativo viene quindi bocciato su tutta la linea. Confesercenti ribadisce infatti: "Noi condividiamo l’esigenza di accelerare l’adesione della popolazione alla campagna vaccinale, ma la collaborazione delle imprese non può diventare un’assunzione eccessiva di responsabilità o un caos organizzativo, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell’attività economica, che andrà certamente indennizzata se ci dovessero essere aggravi di costi.





Restano, inoltre, delle incongruenze incomprensibili. Pensiamo ad esempio all’estensione dell’obbligo anche alle fiere e alle sagre all’aperto, che appare immotivata, visto che notoriamente il pericolo di contagio all’aria aperta è minore. Allo stesso modo, non capiamo perché l’obbligo di green pass non sia sufficiente a riaprire le discoteche: una decisione che rischia di diventare il colpo di grazia per moltissime attività, praticamente chiuse da un anno e mezzo.





Appare chiaro che sono necessari correttivi urgenti e chiarimenti sulle modalità di controllo prima dell’entrata in vigore dell’obbligo. Unica nota positiva - conclude Enrico Daga - comunque incoerente con tutto il resto, non ci sarebbe l’obbligo dell’esibizione del green pass per le consumazioni al bancone.