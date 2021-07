Cronaca Covid 19: 261 nuovi contagi, nessun decesso - In aumento i ricoveri Ad Alghero 69 positivi e 72 persone in quarantena - A Sassari 17 nuovi casi

Il nuovo report diffuso dalla Regione in relazione alla situazione pandemica riferisce, al 23 di luglio, di 854.748 persone sottoposte a test, di 1.021.566 tamponi con test molecolari e di 446.391 tamponi attraverso i test antigenici. Al momento i ricoverati in terapia ordinaria sono 91, 6 quelli ricoverati in terapia intensiva (+2 ), nessun decesso. Al momento nella Regione si trovano in isolamento domiciliari sono 2.682. L'incremento dei nuovi contagi nel report del 23 di luglio è di 261. Intanto i dati comunicati il 22 luglio dalla azienda sanitaria al Comune di Alghero per quanto riguarda la situazione epidemiologica sono i seguenti : positivi totali 69, nessun soggetto ospedalizzato, le persone in quarantena sono 72.Supera di nuovo quota 100 il numero dei positivi al coronavirus nel territorio comunale sassarese. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, il23 luglio, le persone positive al coronavirus sono 102, con 17 nuovi casi rispetto a ieri. Tre i ricoverati più una persona che si trova in un Covid hotel. 111 le persone in quarantena.