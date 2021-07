Cronaca Per un anno non potrà entrare in un bar

Il Questore di Nuoro ha emesso un nuovo provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento nei confronti di un cittadino di Macomer resosi responsabile di una grave aggressione in un bar di via Roma. Il fatto è avvenuto nella serata dello scorso 27 giugno, allorquando il protagonista è entrato nel locale armato di un sbarra in ferro e si è scagliato contro uno degli avventori colpendo alla testa e al braccio. Alle scena hanno assistito anche altre persone che sono riuscite ad allontanare l’aggressore poi fuggito nelle vie del centro. Successivamente l’individuo è stato identificato e denunciato per lesioni, minacce e porto di oggetto atto ad offendere. In considerazione delle circostanze e della gravità dell’avvenimento il Questore ha emesso il DACUR con divieto di accesso agli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno.