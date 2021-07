Cronaca Armi e munizioni: obbligo di dimora per due 20enni

Gli uomini del Commissariato di Lanusei, in collaborazione con il Nucleo investigativo della Forestale, hanno eseguito una misura cautelare dell’obbligo di dimora disposta dal GIP della Procura di Lanusei a carico di M.E., ventenne residente ad Arzana per i reati di ricettazione e detenzione di un’arma clandestina modificata. Stessa misura è stata emessa a carico di D.D. anch’egli ventenne di Girasole. Nel corso dell’attività gli agenti hanno effettuato anche alcune perquisizioni domiciliari nell’abitato di Lanusei che hanno permesso di recuperare ingente quantitativo di munizionamento illegalmente detenuto deferendo all’Autorità Giudiziaria quattro persone residenti a Lanusei