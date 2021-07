Cronaca Alghero: apertura totale per il ponte di Fertilia

Domani, sabato 24 luglio, il traffico sul ponte di Fertilia riprenderà nei due sensi di marcia. Oggi un sopralluogo tecnico con l'impresa e la direzione dei lavori, al quale hanno preso parte il Sindaco Mario Conoci e l'Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, ha consentito di decidere per l'apertura al passaggio nei due sensi, conseguentemente all'apertura anche di una passerella laterale al ponte, dove transiteranno pedoni e biciclette. Modificata quindi anche l'ordinanza che prevedeva l'utilizzo di un semaforo per l'alternanza del passaggio sul ponte. L'apertura nei due sensi percorrenza renderà più scorrevole il flusso veicolare che in questi giorni ha evidenziato il formarsi di lunghe code determinate dai tempi dettati dal semaforo. Nel frattempo continuano i lavori sulla struttura, lavori che l'impresa Simec sta eseguendo sull'altra passerella chiusa al passaggio pedonale, in cui si sta collocando la pavimentazione in resina poliestere antisdrucciolo. Le opere previste dall'appalto sono state eseguite con la sostituzione delle strutture portanti in legno, al posto della quali sono state collocate le nuove e più resistenti strutture in acciaio, sulle quali si stanno posizionando le nuove pavimentazioni.