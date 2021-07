Cronaca Formazione professionale: via libera al diploma quinquennale

“Con l’approvazione definitiva del Sistema regionale dei percorsi di IeFP per il quinquennio 2021-2025, abbiamo aggiunto a partire dall’anno 2022-2023 il quarto anno di istruzione per la formazione professionale cui, nell’anno seguente, si aggiungerà anche il quinto anno: questo permetterà così agli studenti degli Istituti Professionali di godere di una formazione di istruzione secondaria completa, con la possibilità di ottenere il diploma quinquennale al pari degli altri istituti”. L’assessore Zedda commenta così l’approvazione definitiva della misura, dopo il passaggio positivo in Consiglio Regionale, che favorisce il raccordo tra il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e il sistema di istruzione Professionale, mediante l’istituzione della Rete regionale delle scuole di formazione professionale, ed equipara quindi la formazione IeFP agli altri percorsi di istruzione secondaria consentendo agli iscritti di ottenere il Diploma di tecnico superiore (livello 5 EQF). I percorsi sono quindi aperti a coloro che termineranno i percorsi di qualifica triennali avviati nel 2016, e agli studenti che conseguiranno il diploma professionale di tecnico (al quarto anno) nel 2022, nonché a coloro che li termineranno nei cicli di programmazione successivi.