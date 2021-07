Cronaca Bollettino del fuoco: 16 incendi in Sardegna

In tre episodi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei: Di seguito il rapporto degli interventi eseguiti con gli elicotteri.

1 - Incendio in agro del Comune di Samugheo località “Orroia Asinos”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Samugheo, coadiuvata dal GAUF di Oristano e dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono e Fenosu. Sono intervenute 1 squadra della Compagnia barracellare di Samugheo, 1 squadra dei VVF di Sorgono. L’incendio ha percorso una superficie molto contentuta di pascoli arborati e cespugliati. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 11 circa.

2 - Incendio di interfaccia in agro del Comune di Villasor località “Su Pranu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvata dal GAUF di Cagliari e dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai, Pula e Villasalto. Sono intervenute 4 squadre di protezione civile di Uta, Assemini, Decimomannu e Siliqua, 1 squadra dei VVF di Iglesias. L’incendio ha percorso una superficie molto contenuta di pascoli arborati e cespugliati. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle 18.15. Le squadre a terra hanno poi proseguito l'attività di bonifica per la messa in sicurezza dell'area.

3 - Incendio in agro del Comune di Bauladu località “Nurazzolu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal GAUF di Oristano e dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono e Fenosu. Sono intervenute inoltre, 2 squadre dei VVF di Oristano, 1 squadra Forestas di Zeddiani e 1 squadra di volontari di protezione civile di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di 5 ettari circa di pascoli arborati e cespugliati.