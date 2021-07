Cronaca Giornata quasi "calma" sul fronte del fuoco: 18 incendi

In due degli interventi di spegnimento il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei. Di seguito il bollettino della giornata di mercoledì.

1 - Incendio in agro del Comune di Esporlatu località “Sos Baddigros”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Burgos. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse all18.10.

2 - Incendio in agro del Comune di Birori località “Turru”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Le operazioni di spegnimento hanno interessato una minima superificie di incolto e si sono concluse alle ore 16.23.