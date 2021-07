Cronaca L'assessore incontra il presidente dell'Enel

La strategia energetica della Regione Sardegna e la centralità della Regione stessa nella determinazione delle nuove politiche di sviluppo energetico per l’Isola sono state l’oggetto dell’incontro svoltosi a Roma tra l’Assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, e il presidente di Enel Italia SpA Carlo Tamburi. “Un incontro costruttivo” commenta l’Assessore Pili, “in cui è stata evidenziata la necessità di mettere insieme tutti i player coinvolti per arrivare a una configurazione energetica che metta in campo la migliore strategia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di reindustrializzazione in chiave green del sistema regionale”. L’incontro odierno segue quello avvenuto la scorsa settimana a Roma con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, riunione in cui l’assessore Pili ha ricevuto rassicurazione circa il pieno coinvolgimento della Regione Sardegna nelle scelte del governo in merito alla nuova strategia energetica nazionale. “Rimane ferma la necessità di mantenere una configurazione energetica completa della Sardegna, articolata tra rinnovabili e a consumo, e di generazione termoelettrica compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.