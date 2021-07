Architettura Alghero: seconda miglior facoltà d'Italia - Le congratulazioni del sindaco Conoci

“Esprimo le mie felicitazioni al direttore del Dipartimento, Emilio Turco, e con lui naturalmente anche chi lo ha preceduto nel ruolo, la prof.ssa Paola Pittaluga e a tutti i docenti del dipartimento”, commenta così il risultato il Sindaco di Alghero Mario Conoci. “Non avevamo dubbi – afferma - sulla continuità di risultati che il Dipartimento ottiene a livello nazionale. Architettura è una fondamentale risorsa per il territorio e certamente il nostro sforzo è indirizzato a rilanciare l’alleanza, rinforzata e rilanciata dal nuovo Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti”. Amministrazione e DADU, e più in generale Università degli Studi di Sassari, hanno in corso un programma di collaborazione sui temi della pianificazione urbanistica e della pianificazione di politiche di sviluppo territoriale, sui temi delle politiche della casa e della mobilità.





“Un programma che l’Amministrazione intende percorrere, grazie alla politica di sempre maggiore integrazione col territorio inaugurata con grande determinazione dal Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti, con ulteriori spunti di collaborazione in merito allo sviluppo del territorio e della presenza sempre più forte presenza dell’Università ad Alghero” sottolinea Mario Conoci.

Il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica di Alghero primeggia a livello nazionale. Le classifiche delle università italiane elaborate dal Censis per il 2021/2022 a supporto dell’orientamento di migliaia di studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria mette quest’anno al secondo posto il Dipartimento di Alghero, dietro solo alla facoltà di Architettura di Ferrara. Nove anni in cui i corsi di studio del Dipartimento algherese si confermano ai vertici in Italia. La classifica delle migliori facoltà italiane esamina e mette in fila le triennali del “gruppo disciplinare” di architettura, quindi scienze dell’architettura, scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, scienze e tecniche dell’edilizia e disegno industriale.